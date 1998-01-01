أشهر 3 سجون في العالم

وكالات / سما /

ذاع صيت بعض السجون حول العالم بسبب نزلائها المشهورين أو بسبب قساوة نظامها الداخلي ومحاولات الهرب منها.

ومن أشهر السجون في العالم:

1- سجن الباستيل

كان في الأصل قلعة، وعندما تم تحويلها إلى سجن، بات أول نزلائه المهندس المعماري الذي بناه، حيث اتهم بتدنيس المقدسات الدينية. ولكن الشهرة الأكبر جاءت بعد أن سجن فيه: فولتير (اسمه الحقيقي فرانسوا ماري آروويه، وهو كاتب وفيلسوف فرنسي عرف بنقده الساخر. ولد في 21 نوفمبر 1694 وتوفي في 30 مايو 1778)، وماركيز دي ساد (دوناتا ألفونسو دي ساد، أرستقراطي فرنسي ثوري وروائي. ولد في 2 يونيو 1740 وتوفي في 2 ديسمبر 1814)، وأليساندرو كاليسترو ( طبيب وكيميائي ومستشرق إيطالي ولد في 2 يوليو 1743 وتوفي في 26 أغسطس 1795).

وخلال الثورة الفرنسية، استولى المتظاهرون على السجن ودمروه. ولا تزال فرنسا تحتفل سنويا، في 14 يوليو، بيوم الاستيلاء على الباستيل حتى يومنا هذا.

2- قصر إيف

بني هذا القصر على جزيرة في البحر الأبيض المتوسط على بعد بضعة كيلومترات من ساحل مرسيليا. واستخدم القصر في البداية كقلعة دفاعية للحماية من الهجمات البحرية، ولكن بعد أن فقد هذه الأهمية، تم تحويله إلى سجن. وإلى هذا اليوم، لم يتمكن أي سجين من الهرب منه.

3- جزر الشيطان

منذ عام 1852، أصبحت ثلاث جزر في المحيط الأطلسي سجنا لأخطر المجرمين، وأطلق عليها تسمية "جزر الشيطان".

ويعد الهرب من هذه الجزر ممكنا فقط عن طريق الماء أو الاختفاء في غاباتها الموحشة، لذلك لم يحاول أحد السجناء الهرب منها. وقضت الأشغال الشاقة خلال 10 سنوات على حياة 80 ألف سجين.