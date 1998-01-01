متى يشعر العجوز بأنه أصغر سنا؟

وكالات / سما /

أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء نفس أمريكيون، أن كبار السن يشعرون بأنهم أصغر سنا إذا شعروا باستقلاليتهم وبقدرتهم على التحكم بحياتهم اليومية.

وأشار العلماء، أن ذلك لا يتعلق بتاتا، بالحالة الصحية أو مستوى التوتر.

يقول شيفون نيوبيرت، أستاذ علم النفس بجامعة ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة: "

كلما زادت القدرة على الاستقلالية والتحكم في حياتهم، يشعر كبار السن، بأنهم باتوا أكثر شبابا".

أجرى العلماء، استطلاعات ودراسات بين 116 شخصا من كبار السن (60-90 سنة) وبين 107 من الشباب (18-36 سنة)، من مختلف مناطق الولايات المتحدة.

وقام المشاركون في الدراسة، بملء استمارات تتضمن أسئلة، وذلك كل يوم لمدة 8 أيام. وطلب منهم وصف مستوى التوتر والحالة الجسدية والشعور بالتحكم في حياتهم اليومية وما هو العمر الذي يشعرون أنفسهم فيه.

وقال نيوبيرت: إن " الشعور بالسيطرة والتحكم بالحياة، مختلف ويتذبذب باستمرار لدى كل الناس، وهو يتغير حتى خلال اليوم الواحد. وهذا أمر طبيعي جدا. لقد اكتشفنا، أن الكبير بالسن، عندما يشعر بقدرته على المزيد من التحكم، يحس بنفسه أصغر سناً. وهذا المبدأ، كان يعمل حتى في حالة التوتر والمشاكل الصحية".

وأضاف العالم الأمريكي القول: "هذا يعني أنه من المهم جدا، أن يبقى كبار السن، يشعرون باستقلاليتهم وبتحكمهم الذاتي بتوجيه الأمور الشخصية".

ويؤكد العالم، أن الأمر يبدو مختلفا تماما لدى جيل الشباب. التوتر والمشاكل الصحية تدفع الشباب للشعور بأنهم أكبر سنا".