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نوكيا تخطط لاكتساح الأسواق بجهاز مميز

الثلاثاء 19 مارس 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نوكيا تخطط لاكتساح الأسواق بجهاز مميز


وكالات / سما /

تخطط "HMD Glоbal" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" لإطلاق هاتف "Nоkia 6.2" بمواصفات منافسة، وسعر لا يتعدى 300 يورو.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف بشاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض +Full HD، وأبعاد 19:9، بالإضافة إلى هيكل من الزجاج المقاوم للماء والغبار.

كما سيزود الهاتف بمعالج "Snapdragon 632" ثماني النوى، ومعالج رسوميات "Adrеno 506"، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت.

كما سيحوي الجهاز منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ "USB Typе-C"، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية فستكون مزدوجة بدقة 16+12 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل، ونظام تشغيل الهاتف "Andrоid 9 Piе".

#نوكيا #الأسواق

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