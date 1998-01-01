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ألعاب تهدد ملايين هواتف "أندرويد" بالاختراق!

الثلاثاء 19 مارس 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألعاب تهدد ملايين هواتف "أندرويد" بالاختراق!


وكالات / سما /

حذّر الخبراء في شركة "Check Point" المتخصصة بأمن المعلومات من فيروس إلكتروني خطير ينتشر عبر تطبيقات الألعاب، ويهدد أمن الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

وأكد الخبراء في الشركة أن 200 تطبيق مخصص لهواتف "أندرويد"، معظمها تطبيقات للألعاب، ساهمت في انتشار فيروس"SimBad" وتحميله في الهواتف أكثر من 150 مليون مرة.

وأشاروا إلى أن الفيروس عادة ما يتخفى على هيئة صور أو مقاطع دعائية تظهر عند تشغيل تطبيقات الألعاب، وعند الضغط على تلك الصور أو المقاطع، يتسلل الفيروس إلى جهاز المستخدم، ويبدأ بنشر برمجيات خبيثة تسمح لقراصنة الإنترنت بالوصول إلى بيانات هواتف المستخدمين، والتحكم في التطبيقات الموجودة فيها وحتى حذفها من الهواتف.

ومن أكثر الألعاب التي ساهمت في انتشار هذا الفيروس: "Snow Heavy Excavator Simulator" و"Hoverboard Racing" و"Real Tractor Farming Simulator" و"Fire Truck Emergency Driver" و"Car Parking Challenge" و"Water Surfing Car Stunt".

#الألعاب #أندرويد

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