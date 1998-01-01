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تطبيقات شائعة تدمر بطارية هاتفك "سرا"!

الثلاثاء 19 مارس 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيقات شائعة تدمر بطارية هاتفك "سرا"!


وكالات / سما /

حذر خبراء من تطبيقات شائعة على هواتف أندرويد تستنزف عمر البطارية سرا.

وحُذفت تطبيقات الاحتيال هذه من متجر "غوغل بلاي" الرسمي، ولكن ربما ما تزال موجودة في هاتفك.

ويقول خبراء الأمن السيبراني إن "حملة الإعلانات المارقة" تؤثر على 206 تطبيقات، حُمّلت 150 مليون مرة تقريبا.

وعلى سبيل المثال، يعد "Adware" نوعا من عمليات الاحتيال التي تقدم الإعلانات في الخلفية، ما يجعل الجهاز أبطأ ويستهلك عمر البطارية ويحقق أرباحا للمحتالين.

وعثر خبراء الأمن في "Checkpoint" على مئات التطبيقات المصابة ببرامج الإعلانات على متجر "غوغل بلاي"، وكشفوا عن تطور خفي وخاص.

واتضح أن هذه التطبيقات الخادعة تخفي نفسها، ما يجعل من الصعب عليك حذفها.

وتأتي البرامج الضارة المسماة "SimBad" مزودة بقائمة من الميزات على جهاز المستخدم، مثل إزالة الرمز من المشغّل، ما يجعل من الصعب على المستخدم إلغاء التحميل، مع البدء في عرض إعلانات الخلفية وفتح متصفح باستخدام عنوان "URL" محدد، وفقا للخبيرة، إيلينا روت.

وعندما تعرض التطبيقات الإعلانات، يجري جمع الأموال، حيث يمكن للمحتالين خداع التطبيقات في تحميل إعلانات خفية لا تراها أبدا. وهذا يعني أن الشركات تدفع مقابل الإعلانات التي لا يراها أحد، ما يضر ببطارية الهاتف لصالح المحتالين.

وأُخطرت غوغل بحملة الإعلانات "adware"، لذا حذفت التطبيقات المصابة من متجر "بلاي".

- كيف تحذف تطبيقات أندرويد؟

يجب حذف تطبيق أندرويد المصاب من الإعدادات، ثم انتقل إلى التطبيقات واختر التطبيق المستهدف لإلغاء التثبيت.

#تطبيقات #هاتف

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