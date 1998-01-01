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الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضّفة

الثلاثاء 19 مارس 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: محمد فارس حامد، ومحمود عبد القادر، ومحمد جمال لدادوة، وجمال احبيس، ونصر الله عادل البرغوثي.

فيما اعتقلت من محافظة بيت لحم 3 مواطنين، وهم: عبد الله يوسف أبو مفرح، ومحمد ناجي، وحميد وفراس اليمني، إضافة إلى اعتقال المواطنين عمر أبو شوشة ومعتصم رباح عباس من محافظة نابلس.

ومن الخليل، اعتقل المواطنان عوني الرجبي وحازم فالح الرازم، وثائر أنيس غباش من القدس.

#الاحتلال

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