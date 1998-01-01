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الشرطة: ضبط مشتل لزراعة الماريجوانا في العيزرية

الثلاثاء 19 مارس 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

ضبطت الشرطة فجر اليوم مشتلا لزراعة الماريجوانا المخدرة بداخل مخازن في منطقة سكنية بمدينة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه وبناء على معلومات تلقتها ادارة مكافحة المخدرات بشرطة ضواحي القدس مفادها وجود مشتل لزراعة المخدرات في حي سكني بمدينة العيزرية، على الفور توجهت قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من مركز شرطة جنوب شرق القدس للمكان وبناء على مذكرة تفتيش من النيابه العامة تم ضبط 85 شتلة يشتبه ان تكون اشتال الماريجوانا المخدرة خضراء باطوال تصل إلى مترين مزروعة داخل مخازن معدة ومجهزة بمعدات كهربائية وزراعية من اتربة واسمدة وقوارير.

وأكد ارزيقات ان الشرطة تحرزت على الاشتال وادوات زراعتها وقبضت على ثلاثة أشخاص يشتبه بقيامهم ببناء المشتل وزراعة الاشتال ورعايتها وتم توقيفهم لحين احالتهم للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

#الماريجوانا #الشرطة

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