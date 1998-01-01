فلسطين تشارك في البطولة العربية الثانية للملاكمة في السودان

رام الله / سما /

انطلقت فعاليات البطولة العربية الثانية للملاكمة للرجال في دولة السودان، بمشاركة وفد من الاتحاد الفلسطيني للملاكمة، وذلك ضمن خطة الاتحاد لتحضير المنتخب الفلسطيني للملاكمة للمشاركة في بطولة آسيا في أواخر شهر نيسان للعام 2019.

وقال رئيس الاتحاد فوزي العصافرة إن هذه المشاركة من جهة هي فرصة نوعية لمنتخبنا الوطني للاحتكاك مع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ومن جهة أخرى تأتي كخطوة أساسية وهامة في خطة الاتحاد للعام 2019 لإعداد منتخبنا الوطني للعديد من المشاركات المحلية العربية والدولية المقبلة.

وتشكل الوفد الفلسطيني المشارك في البطولة من الإداري ونائب رئيس الاتحاد عن الشتات محمد أيوب، الذي تم تعيينه منذ وقت قريب لتمثيل الاتحاد في الشتات وخاصة في لبنان، بهدف إشراك وضم أسرة الملاكمة في الشتات في فعاليات الاتحاد، بالإضافة إلى مدرب المنتخب الوطني الكابتن نادر الجيوسي والملاكمين حنا امسيح وقاسم أبو الضبعات، والحكم الدولي مجدي الميناوي الذي يشارك حاليا في دورة تحكيم دولية متقدمة على هامش البطولة، للحصول على شهادة التحكيم الدولية نجمة 2.

وقال أيوب، والذي تم تكليفه بشكل رسمي من قبل العصافرة بترؤس الوفد، أن الوفد الأصلي قد تم تشكيله من خمسة ملاكمين، ثلاثة من المحافظات الشمالية واثنين من المحافظات الجنوبية ولكنه واجه العديد من الإشكاليات التي أدت لتقليص عدد الملاكمين المشاركين إلى اثنين فقط.

وأوضح: "حاول الاتحاد استصدار تصريح السفر للملاكم عيسى أبو لغد من المحافظات الجنوبية ولكن تم رفض طلب الاتحاد، في حين واجه الملاكم أحمد حرارة مشكلة منعته من الخروج من مصر، حيث يكمل دراساته العليا، للمشاركة في البطولة. أما بخصوص الملاكمين من المحافظات الشمالية، فاستطاع اثنين فقط وهما قاسم أبو الضبعات وحنا امسيح، السفر إلى السودان في حين تم منع الملاكم إسلام ارشيد من الدخول إلى الأراضي السودانية لأسباب لا تزال غير واضحة."

وأوضح مدرب المنتخب نادر الجيوسي أن المنتخب سينافس على فئتي وزن 69 كيلو و81 كيلو، وأضاف أن الملاكمين قد أمضوا الشهر الماضي في معسكر تدريبي مكثف تحضيرا لهذه البطولة المهمة على المستوى العربي، حيث تشارك سبعة دول في البطولة، كما سيكون لهذه البطولة دور كبير في تحضير المنتخب الفلسطيني لبطولة آسيا في تايلند.