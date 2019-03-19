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الاولمبي ينتقل الى الدمام لاستكمال معسكره المغلق

الثلاثاء 19 مارس 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاولمبي ينتقل الى الدمام لاستكمال معسكره المغلق


رام الله / سما /

انتقل المنتخب الاولمبي الفلسطيني من مدينة الرياض التي وصلها يوم الخميس الى مدينة الدمام لاستكمال معسكره التدريبي المغلق الذي يقيمه في السعودية وينتهى مساء يوم الثلاثاء 19/3/2019 على امل ان يغادر الدمام صباح يوم الاربعاء 20/3/2019 متوجها برا الى البحرين .

ولا زال اللاعبون يخضعون للتدريبات التي أعدها الطاقم الفني بقيادة المدير الفني ايمن صندوقه قبيل مشاركتهم في نصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما في البحرين .

وقد ركز الجهاز الفني في هذه المرحلة على رفع معنويات اللاعبين والتهيئة النفسية للاعبين داخل وخارج الملعب و طريقة اللعب التي سيعتمد عليها المنتخب في التصفيات .

وأكد الطاقمين الفني والاداري على ان تلاصق وترابط اللاعبين ومحبتهم لبعضهم البعض سيساعد كثيراً في تجهيز المنتخب قبل البدء بالتصفيات.

جدير بالذكر ان المباراة الاولى لمنتخبنا ستجري يوم الجمعة 22/3/2019 امام المنتخب السيرلانكي الساعة الثالثة بتوقيت فلسطين على استاد خليفة .

ومن المنتظر ان يعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبنا والمنتخب السيرلانكي يوم الخميس 21/3/2019 وسنوافيكم بتفاصيله في حينه .

جدير بالذكر ان الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار" ايبك " هي راعي المنتخب الاولمبي.

#المنتخب الاولمبي

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