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ترحيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس القطاع

الثلاثاء 19 مارس 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترحيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس القطاع


وكالات / سما /

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، ترحيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس القطاع للأسبوع القادم بسبب الأوضاع الأخيرة، وذلك حفاظاً على عناصر اللعبة.

وأعلنت لجنة المسابقات عن الموعد الجديد لانطلاق المباريات حيث تبدأ المباريات عند الساعة الثالثة عصراً .

السبت 23/3/2019

الشجاعية + خدمات دير البلح –الاستاد

اتحاد خانيونس + الاهلي – الدرة

خدمات رفح + بيت حانون الرياضي – فلسطين

بيت لاهيا + شباب الزيتون – بيت حانون

الاحد 24/3/2019

الصداقة + خدمات البريج – الاستاد

شباب جباليا + نماء – بيت حانون

الشاطىء + الجلاء – اليرموك

خدمات النصيرات + جماعي رفح – الدرة

الاثنين 25/3/2019

غزة الرياضي + اتحاد دير البلح – الاستاد

شباب رفح +خدمات المغازي – اليرموك

العطاء + الوفاق + النصيرات

القادسية + اهلي النصيرات – الدرة

الثلاثاء 26/3/2019

شباب خان يونس + التفاح – الدرة

الهلال + الاقصى + بيت حانون

بيت حانون الاهلي + الزيتون – فلسطين

خدمات خان يونس + الامل الاستاد

#كأس القطاع #مباريات

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