موعد عودة منتخب الشاطئية لقطاع غزة

بانكوك

أنهى منتخب الشاطئية الفلسطيني مشاركته في كأس أمم آسيا, التي استضافتها تايلاند, بحصوله على المركز الرابع.

وبات من المقرر أن تعود بعثة منتخب الشاطئية لقطاع غزة أواخر الأسبوع الجاري, لضمان لحاق اللاعبين بمباريات أنديتهم في دور الـ32 من كأس المحافظات الجنوبية.

وكان المنتخب قد حقق 3 انتصارات في دور المجموعات, على تايلاند (5-2), وأفغانستان (3-2), وماليزيا (6-5) تواليا ليصعد لدور الثمانية متصدرا برصيد 9 نقاط, قبل أن يتجاوز لبنان (4-3) في طريقه للوصول إلى نصف النهائي, لكنه خسر أمام اليابان (0-6).

وفي صراع المركز الثالث, خسر "وطني" الشواطئ المباراة أمام عُمان بركلات الترجيح (1-2), بعد التعادل (2-2).

يشار إلى أن أفضل تصنيف لمنتخب فلسطين كان السادس على مستوى آسيا عام 2013, بعد مشاركته في التصفيات التي جرت بالعاصمة القطرية "الدوحة".