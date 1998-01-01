  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

موعد عودة منتخب الشاطئية لقطاع غزة

الثلاثاء 19 مارس 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عودة منتخب الشاطئية لقطاع غزة


بانكوك

أنهى منتخب الشاطئية الفلسطيني مشاركته في كأس أمم آسيا, التي استضافتها تايلاند, بحصوله على المركز الرابع.

وبات من المقرر أن تعود بعثة منتخب الشاطئية لقطاع غزة أواخر الأسبوع الجاري, لضمان لحاق اللاعبين بمباريات أنديتهم في دور الـ32 من كأس المحافظات الجنوبية.

وكان المنتخب قد حقق 3 انتصارات في دور المجموعات, على تايلاند (5-2), وأفغانستان (3-2), وماليزيا (6-5) تواليا ليصعد لدور الثمانية متصدرا برصيد 9 نقاط, قبل أن يتجاوز لبنان (4-3) في طريقه للوصول إلى نصف النهائي, لكنه خسر أمام اليابان (0-6).

وفي صراع المركز الثالث, خسر "وطني" الشواطئ المباراة أمام عُمان بركلات الترجيح (1-2), بعد التعادل (2-2).

يشار إلى أن أفضل تصنيف لمنتخب فلسطين كان السادس على مستوى آسيا عام 2013, بعد مشاركته في التصفيات التي جرت بالعاصمة القطرية "الدوحة".

#منتخب الشاطئية

الأكثر قراءة اليوم

إعلان موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين و موعد شهر رمضان

الاعلام العبري يتراجع عن نبأ استشهاد أو اعتقال منفذ عملية ارئيل

الشعبية تكشف لـ"سما" سبب تجميد مشاركتها بالمسير البحري

العاملون بهذه المهن الأكثر خيانة زوجية

مكافأة مدى الحياة لـ"فتى البيضة"

مجدداً .. عشرات البالونات الحارقة تتساقط على مستوطنات غلاف غزة

ما الذي يجري في غزة؟طلال عوكل

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ

فيديو.. الشيخ: فتح تدعم الحراك الشعبي وهذا شرف لا ندعيه وهناك معادلة بدأت تكسر

فريدمان: "الصفقة" قد تتطور لحكم ذاتي "محسن" للفلسطينيين دون القدس

ارباك

بالصور.. 4 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

ابو سيف

مسلحون يعتدون على الناطق باسم فتح بغزة ويصيبونه بكسور وحالته خطيرة وصعبة

سجن

اصابات وتوتر شديد في "ريمون" والأسرى يحرقون 10 غرف