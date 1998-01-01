ميسي يوقف الدوري المغربي 10 أيام!

وكالات / سما /

قررت لجنة المسابقات، التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، تأجيل مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري، مدة 10 أيام، بسبب ارتباطات منتخب "أسود الأطلس"، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات أمم إفريقيا "مصر 2019".

ويتأهب المنتخب المغربي لمواجهة مالاوي الجمعة المقبل، لحساب ختام تصفيات أمم إفريقيا 2019، قبل اللقاء المرتقب أمام الأرجنتين يوم 26 من الشهر الحالي.

وتسبب تواجد 7 من لاعبي الدوري، بواقع 3 لاعبين من الوداد المتصدر، ومثلهم من الرجاء، بالإضافة إلى لاعب من حسنية أكادير برفقة المنتخب المغربي، وعدد من الذين تنقلوا مع الأولمبي صوب الكونغو, في تأجيل مباريات الجولة المقبلة.

وتعود الحياة إلى الدوري المغربي من جديد، يوم 27 مارس الجاري، مباشرة بعد 24 ساعة فقط من، مواجهة "أسود الأطلس" أمام رفاق ليونيل ميسي الودية، من أجل الالتزام بروزنامة البطولة التي تقترب من خط النهاية.