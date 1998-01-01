بوتشيتينو يكشف عن مرشحه لتحقيق لقب دوري الأبطال

وكالات / سما /

كشف السيد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الأرجنتيني لفريق نادي توتنهام الإنجليزي عن مرشحه المفضل لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يصطدم السبيرس بمانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة، في حين يلعب برشلونة الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويواجه يوفنتوس الإيطالي نظيره أياكس أمستردام الهولندي، في حين يتقابل ليفربول الإنجليزي مع بورتو البرتغالي.

المدرب الذي يرتبط بالانتقال لتدريب مانشستر يونايتد قال في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “برشلونة هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب دوري الأبطال”.

وأضاف “البرسا يملك لاعبين ممتازين، لاعبين غير عاديين، ثم بعد ذلك لديه عبقري”.

وتابع “هو مختلف، حيث يفعل الأشياء التي لا يتوقعها أحد، ويواصل مفاجأتنا”.

وأسرد “ما يدهشني هو اتساقه وانتظامه. هو يفعل ذلك في كل مباراة، كل 3 أو 4 أيام، على مدار آخر 11 أو 12 عاماً، التي يقود فيها الفريق الأول”.

وحول معركة البلوجرانا ضد الشياطين الحمر، قال “مانشستر يونايتد بُني للفوز بأشياء كبيرة، ولكن البرسا يتفوق بخطوة”.