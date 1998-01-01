تشيلسي يرفض عرضاً مغرياً من ريال مدريد لضم هازارد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الإثنين أن نادي تشيلسيالإنجليزي رفض عرضاً مغرياً من ريال مدريد للحصول على اللاعب إدين هازارد في سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة “HLN” البلجيكية أن فريق البلوز رفض عرضاً قدمه ريال مدريد بقيمة 82 مليون يورو بسبب عدم تناسب هذا المبلغ مع حجم اللاعب الذي يعتبر واحد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي.

وتزعم وسائل الإعلام الإنجليزية أن تشيلسي لن يدع هازارد يذهب إلى فريق آخر بأقل من 100 إلى 120 مليون يورو ، وهو ما يزيد بنسبة كبيرة عن المبلغ الذي يمكن أن يقدمه مسؤولو ريال مدريد.

وينتهي عقد الجناح البلجيكي إدين هازارد في صيف عام 2020 ، وهو قد أكد في أكثر من مناسبة إنه يحلم بارتداء قميص ريال مدريد ، ولهذا فقد رفض مرارًا وتكرارًا عروض قدمها تشيلسي لتجديد عقده.

وتؤكد العديد من المصادر إن هازارد سيلعب في ريال مدريد خلال الموسم المقبل ، خصوصاً بعد عودة زين الدين زيدان الذي يعتبره واحد من أهم القطع المطلوبة في خط هجوم الفريق الملكي.