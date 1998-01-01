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فيديو.. الشيخ: فتح تدعم الحراك الشعبي وهذا شرف لا ندعيه وهناك معادلة بدأت تكسر

الثلاثاء 19 مارس 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الشيخ: فتح تدعم الحراك الشعبي وهذا شرف لا ندعيه وهناك معادلة بدأت تكسر


رام الله / سما /


قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن إسرائيل وحركة حماس تحاولات تكريس الانقسام الفلسطيني، لافتاً إلى أن المسألة مع حماس ليست أزمة ثقة، بل هي أزمة سياسية.


وأوضح الشيخ، لقناة (العربية الحدث)، أن هناك من يقاوم صفقة القرن الأمريكية، ويقول لا للأمريكان والإسرائيليين، بينما حماس وافقت على دويلة في غزة، ومطار في إيلات وميناء في قبرص، وفق قوله.


وأضاف الشيخ، أن حماس تقود حملة تستهدف كوادر وقيادات حركة فتح في غزة، مشدداً أن الحملة تهدف لحرف مسار الحراك الشعبي بالقطاع.


وتابع: "فتح تدعم الحراك الشعبي، وهذا شرف لا ندعيه، وهذه الانتفاضة هي انتفاضة الجوعى والمقهورين".

وقال ان قوى شعبية واجهت هذا القهر على مدار سنوات طويلة وتفرض ضرائب غير شرعية وهذا لم يعد يحتمل من قبل الناس .

وعاد ليؤكد بالقول :" نساند ونؤيد هذا الحراك ومن يتحمل مسؤولية هذا الحراك والذي اوصل الناس لهذه الحالة هي حماس ويتحدى فيها الناس بغزة القهر واطلاق النار والتنيكل بالرجال والنساء مشددا على ان هناك معادلة بدأت تكسر في غزة.




 

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