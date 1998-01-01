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الكشف عن مفتاح بقاء دي خيا مع اليونايتد

الثلاثاء 19 مارس 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن مفتاح بقاء دي خيا مع اليونايتد


وكالات / سما /

بات مصير الحارس ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد, معلقا بمستقبل إيمليانو ألفاريز مدرب حراس "الشياطين الحمر".

وذكرت صحيفة "الصن" الإنجليزية, أن مستقبل دي خيا لا يزال غامضا داخل ملعب "أولد ترافورد"، في ظل تقارير تفيد بإمكانية رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحافية إسبانية مؤخرا, عودة نادي ريال مدريد للاهتمام بضم حارس أتلتيكو السابق، منذ رجوع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ورغم ذلك، فإن ألفاريز بات مفتاح بقاء دي خيا مع اليونايتد، إذ يرتبط مع مدربه بعلاقة وطيدة، كون بقاء مدرب الحراس يؤمن مستقبل الحارس مع النادي الإنجليزي.

ولعب ألفاريز دورا بارزا في تمديد عقد دي خيا قبل سنوات، بعدما كان على مشارف الانتقال للنادي "الملكي" في صيف 2015.

#مانشستر يونايتد #دي خيا

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