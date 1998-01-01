  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إنتر ميلان يحدد قيمة بيع إيكاردي هذا الصيف

الثلاثاء 19 مارس 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يحدد قيمة بيع إيكاردي هذا الصيف


وكالات / سما /

قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم بيع اللاعب ماورو إيكاردي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة حسبما أفادت تقارير صحفية مساء اليوم الإثنين.

وأصبح إيكاردي قريباً جداً من الرحيل عن إنتر ميلان بسبب عدم الاتفاق على تجديد العقد ، بجانب تدهور العلاقات بشكل غير مسبوق بعد المشاكل التي حدثت في الآونة الأخيرة.

ويفضل فريق النيرازوري بيع ماورو إيكاردي إلى فريق خارج إيطاليا ، لكنه لن يغلق الباب أمام عروض قد يحصل عليها من أندية الدوري الإيطالي ، بشرط الحصول على مبلغ يرضي تطلعاته.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن إنتر ميلان حدد قيمة بيع المهاجم الدولي الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي القادم بمبلغ لا يقل عن 68 مليون يورو جنباً إلى جنب مع المكافئات.

وتغير وضع إيكاردي داخل إنتر ميلان بشكل جذري منذ نهاية فبراير الماضي ، عندما قرر المدرب لوتشيانو سباليتي تجريده من شارة قيادة الفريق بسبب استفزاز زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

ومنذ ذلك الحين ، توترت العلاقة بين النادي واللاعب ولم تتوقف المشاكل منذ ذلك الحين ، فيما تتوقع الصحافة الإيطالية أن إيكاردي لن يستمر في تشكيلة الفريق ولن يلعب حتى نهاية الموسم.

#إنتر ميلان #إيكاردي

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يتراجع عن نبأ استشهاد أو اعتقال منفذ عملية ارئيل

الشعبية تكشف لـ"سما" سبب تجميد مشاركتها بالمسير البحري

مجدداً .. عشرات البالونات الحارقة تتساقط على مستوطنات غلاف غزة

ما الذي يجري في غزة؟طلال عوكل

نتنياهو يزور مسرح عملية "أريئيل" و هذا أبرز ما قاله ..

الديمقراطية من «برا» ..عاطف أبو سيف

العالول: اهالي غزة ثاروا لكرامتهم حين بدأت المقاومة تفاوض المحتل

الأخبار الرئيسية

جيش الإحتلال يجري تدريبات عسكرية واسعة في نهاريا والناقورة

حسين الشيخ

فيديو.. الشيخ: فتح تدعم الحراك الشعبي وهذا شرف لا ندعيه وهناك معادلة بدأت تكسر

فريدمان: "الصفقة" قد تتطور لحكم ذاتي "محسن" للفلسطينيين دون القدس

ارباك

بالصور.. 4 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

ابو سيف

مسلحون يعتدون على الناطق باسم فتح بغزة ويصيبونه بكسور وحالته خطيرة وصعبة