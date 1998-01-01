  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الإحتلال يحصن مواقع جنوده بالضفة

الثلاثاء 19 مارس 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يحصن مواقع جنوده بالضفة


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي، قرر تحصين كافة نقاط ومواقع جنود الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية. 

وقالت الصحيفة العبرية، إن هذه القرار جاء في أعقاب عملية أرائيل، وظل تخوف المنظومة الأمنية الإسرائيلية من اندلاع تصعيد بالضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي قرر اجراء فحص لكافة المواقع الموجودة بالضفة، وإدخال تغييرات وتحصينات عليها بهدف بتوفير الحماية للجنود من منفذي العمليات.

وبحسب صحيفة يديعوت، قرر الجيش رفع مواقع الحراسة التي يعمل فيها الجنود بمكعبات إسمنتية، وذلك بهدف الفصل بين الجنود وبين منفذي العمليات، كما جرى تحريك بعض المواقع من أمكنتها.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن قوات الجيش الإسرائيلي، ما زالت تواصل عمليات البحث عن منفذ عملية اطلاق النار عند مستونة أرائيل، التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين ومستوطن إسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

إعلان موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين و موعد شهر رمضان

الاعلام العبري يتراجع عن نبأ استشهاد أو اعتقال منفذ عملية ارئيل

العاملون بهذه المهن الأكثر خيانة زوجية

مكافأة مدى الحياة لـ"فتى البيضة"

مجدداً .. عشرات البالونات الحارقة تتساقط على مستوطنات غلاف غزة

المالية بغزة تكشف عن موعد رواتب "طموح 2"

ما الذي يجري في غزة؟طلال عوكل

الأخبار الرئيسية

فريدمان: "الصفقة" قد تتطور لحكم ذاتي "محسن" للفلسطينيين دون القدس

ارباك

بالصور.. 4 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

ابو سيف

مسلحون يعتدون على الناطق باسم فتح بغزة ويصيبونه بكسور وحالته خطيرة وصعبة

سجن

اصابات وتوتر شديد في "ريمون" والأسرى يحرقون 10 غرف

المسير البحري

الشعبية تكشف لـ"سما" سبب تجميد مشاركتها بالمسير البحري غدا و الديمقراطية لم نبلغ بقرار حتى اللحظة