جيش الإحتلال يحصن مواقع جنوده بالضفة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي، قرر تحصين كافة نقاط ومواقع جنود الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن هذه القرار جاء في أعقاب عملية أرائيل، وظل تخوف المنظومة الأمنية الإسرائيلية من اندلاع تصعيد بالضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي قرر اجراء فحص لكافة المواقع الموجودة بالضفة، وإدخال تغييرات وتحصينات عليها بهدف بتوفير الحماية للجنود من منفذي العمليات.

وبحسب صحيفة يديعوت، قرر الجيش رفع مواقع الحراسة التي يعمل فيها الجنود بمكعبات إسمنتية، وذلك بهدف الفصل بين الجنود وبين منفذي العمليات، كما جرى تحريك بعض المواقع من أمكنتها.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن قوات الجيش الإسرائيلي، ما زالت تواصل عمليات البحث عن منفذ عملية اطلاق النار عند مستونة أرائيل، التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين ومستوطن إسرائيلي.