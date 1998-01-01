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جانتس لا يستبعد إمكانية المشاركة مع نتنياهو في حكومة ائتلافية

الثلاثاء 19 مارس 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جانتس لا يستبعد إمكانية المشاركة مع نتنياهو في حكومة ائتلافية


القدس المحتلة / سما /

 أفادت القناة الثالثة عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي بأن رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس قال في جلسة مغلقة إنه لا يستبعد إمكانية المشاركة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حكومة ائتلافية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن القناة أن جانتس قال :"الأوضاع قد تتغير وطبيعة الحياة ديناميكية".

وقال جانتس أيضا إنه لا يستبعد تشكيل حكومة مع الأحزاب اليهودية المتشددة.

كان أحدث استطلاع للرأي لهيئة البث الإسرائيلي أشار إلى تقدم حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو على تحالف "أزرق أبيض"، وذلك لأول مرة منذ تشكيل التحالف قبل أسابيع.

ووفقا للاستطلاع، فإن حزب ليكود سيحصل على 31 مقعدا يليه تحالف "أزرق أبيض" بـ 30 مقعدا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وأضاف الاستطلاع أن حزب العمل سيحصل على تسعة مقاعد والجبهة العربية للتغيير على ثمانية مقاعد.

وستحصل أحزاب "هيَمين هحَداش" و"شاس" و"ميرتس" و"يهادوت هتوراة" على ستة مقاعد.

ويوضح الاستطلاع تقدم معسكر اليمين على معسكر اليسار بـ 63 مقعدا مقابل 45 مقعدا، وعند إضافة مقاعد الأحزاب العربية يصل معسكر اليسار إلى 57 مقعدا فقط.

وتشكل تحالف "أزرق أبيض" من حزبي "المنعة لإسرائيل" بزعامة بيني جانتس و"هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد لخوض الانتخابات العامة التي ستشهدها إسرائيل في التاسع من نيسان/أبريل القادم.

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