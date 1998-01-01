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الاحتلال يهدم مدرسة في مخيم شعفاط

الثلاثاء 19 مارس 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم مدرسة في مخيم شعفاط


القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء مدرسة "الرازي" في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من عناصر الاحتلال، ترافقها جرافات، المخيم، وحاصرت مدرسة الرازي التي تقع في منطقة راس شحادة، وبدأت بإخراج الطلبة من المدرسة لإخلائها، فيما صدرت دعوات عبر مكبرات الصوت للتصدي لحملة الهدم.

وأضافت المصادر أن عناصر الاحتلال اعتدوا على المعلمين بالضرب المبرح. فيما أغلق الاحتلال حاجز مخيم شعفاط في جميع الاتجاهات، قبل أن يعود لفتحه.

وأظهرت صور قيام سلطات الاحتلال بسحب وتكسير بعض السيارات التي كانت متوقفة في المكان.

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