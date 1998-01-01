الحكومة: الاعتداء على أبو سيف "إجرامي"

رام الله / سما /

أدانت حكومة تسيير الأعمال في بيان لها اليوم الثلاثاء، الاعتداء على الإعلامي والكاتب الروائي عاطف أبو سيف في قطاع غزة، واصفة ما حدث بـ "الإجرامي".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، "إن الاعتداء الذي نفذته زمرة إجرامية متوحشة على أبو سيف وعلى الزملاء الصحفيين والاعلاميين في قطاع غزة، يعكس حقيقة الحالة المتردية والمتفاقمة التي يراكمها الانقسام الأسود".

وشدد على أن الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير في المحافظات الجنوبية، هي تلك الأطراف التي رفضت وما زالت ترفض انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، من اجل إنقاذ ابناء شعبنا والحفاظ على قضيتنا الوطنية.