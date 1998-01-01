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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الثلاثاء 19 مارس 2019 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة فتح في المنطقة الجنوبية عوني الرجبي، عقب دهم منزله في مدينة الخليل، وتفتيشه.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب حازم فالح الرازم (20 عاما)، أثناء مروره على حاجز عسكري يسمى (160)، الواقع جنوب الحرم الابراهيمي

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة احياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

#الاحتلال

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