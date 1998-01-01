  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة و يزعم العثور على اسلحة

الثلاثاء 19 مارس 2019 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة و يزعم العثور على اسلحة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا من محافظات الضفة، فجر اليوم الثلاثاء، وزعمت العثور على أسلحة في نابلس وقرية عزموط.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله يوسف أبو مفرح (20 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
كما قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على التصريح الخاص للعمل المتعلق بالمواطن عبد الله العمور من نفس البلدة، بعد دهم منزله وتفتيشه.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر أبو شوشة من مخيم عسكر القديم، كما اعتقلت الشاب معتصم رباح عباس من بلدة قريوت جنوب شرق نابلس.
وواصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والتفتيش في محافظة سلفيت بحثا عن منفذ عملية "أرئيل".
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين الشقيقين خضر وأحمد شقير في بلدة الزاوية غرب سلفيت، واللذين اعتقلا على مدخل البلدة أمس.
كما نفذت عمليات تمشيط في بلدات بروقين وكفر الديك غرب سلفيت، وقراوة بني زيد ودير أبو مشعل غرب رام الله، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

الأكثر قراءة اليوم

إعلان موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين و موعد شهر رمضان

جيش الاحتلال يزعم الكشف عن هوية منفد عملية "أرئيل" ويجري مسحا لمنزله

الاعلام العبري يتراجع عن نبأ استشهاد أو اعتقال منفذ عملية ارئيل

الاعلان عن مقتل الحاخام العسكري الذي كان مصابا في عملية ارئيل أمس

العاملون بهذه المهن الأكثر خيانة زوجية

مكافأة مدى الحياة لـ"فتى البيضة"

مجدداً .. عشرات البالونات الحارقة تتساقط على مستوطنات غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

فريدمان: "الصفقة" قد تتطور لحكم ذاتي "محسن" للفلسطينيين دون القدس

ارباك

بالصور.. 4 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

ابو سيف

مسلحون يعتدون على الناطق باسم فتح بغزة ويصيبونه بكسور وحالته خطيرة وصعبة

سجن

اصابات وتوتر شديد في "ريمون" والأسرى يحرقون 10 غرف

المسير البحري

الشعبية تكشف لـ"سما" سبب تجميد مشاركتها بالمسير البحري غدا و الديمقراطية لم نبلغ بقرار حتى اللحظة