القيادي حسن يوسف يدعو إلى صيانة حق شعبنا في التعبير عن رأيه ويرفض استخدام العنف

رام الله / سما /

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسن يوسف، الثلاثاء، إلى صيانة حق شعبنا الفلسطيني في التعبير عن رأيه بكافة السبل المشروعة في الضفة وغزة، وتوفير المناخ الإيجابي الداعم لذلك.

وأشار يوسف في بيان صحفي إلى أن الساحة الفلسطينية تمر في مرحلة مؤسفة من التجاذب السياسي و التصعيد الداخلي، والتي إنعكست سلبا على حرية الرأي والتعبير وعلى روح العمل الوطني المشترك.

ورفض استخدام العنف والقمع ضد أي فلسطيني على خلفية ممارسة حقه في التعبير المشروع عن رأيه، داعيا إلى وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية في كافة أرجاء الوطن على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي.

ودعا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية للتصدي لصفقة القرن عبر التسامي على الخلافات الداخلية.

وأكد على حق شعبنا الكامل في التعبير عن إرادته الوطنية عبر صناديق الاقتراع والحراكات الشعبية، والعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وتشرف عليها حكومة وحدة وطنية.

وشدد على ضرورة اعتبار الأحداث التي تشهدها السجون وتحدي أسرانا البواسل لإجراءات الاحتلال، فرصة وطنية لتجاوز الخلافات، وتوحيد كافة جهودنا السياسية والميدانية خلف أقدس قضايا شعبا وهي الأسرى.

ودعا يوسف قوى شعبنا وهيئاته ومؤسساته ونقاباته ومنظماته الأهلية ومن له دور مؤثر وفاعل للتحرك الفوري والعاجل لجمع الشمل والوحدة.

وأهاب بالأئمة والوعاظ ورجال التربية والتعليم العمل على رص الصفوف لمواجهة التحديات المحدقة بنا ولقضيتنا ومقدساتنا.

وختم يوسف بيانه بالآية الكريمة "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان".