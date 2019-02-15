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تقديم لائحة اتهام ضد ناشط من حماس في غزة تسلل إلى الداخل المحتل

الثلاثاء 19 مارس 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم لائحة اتهام ضد ناشط من حماس في غزة تسلل إلى الداخل المحتل


غزة / سما /

قدّمت النيابة العامّة في اسرائيل ، لائحة اتهام للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع ، ضد من زعمت انه ناشط الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوسف مبحوح (27 عامًا) من قطاع غزة، المتهم بـ 14 تهمة لارتكابه "جرائم" عديدة ضد "أمن الدولة" حسب زعمها .

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد ادعى الاحتلال ان  المتهم انضم في عام 2006 إلى حركة "حماس" في إطار نشاطه في الجناح العسكري والوحدات الخاصة الأخرى للمنظمة، وشارك في الحرب على غزة عام 2012  وفي الحرب على غزة 2008–2009".

وشارك المتهم في حفر أنفاق خلال عملية "الرصاص المصبوب"، وإعداد ألغام مضادة للدبابات الإسرائيلية وإطلاق صواريخ قصيرة المدى على إسرائيل. وتبين أن المتهم وأصدقائه أطلقوا صواريخ عن طريق ساعات تشغيل، مرة كل يومين أثناء العملية وفي كل مرة ثلاثة صواريخ.

وفي احدى الحالات استخدموا المؤقت وأطلقوا ثلاثة صواريخ، أطلقت اثنتان منها تجاه إسرائيل، وانفجرت في الهواء وسقطت في قطاع غزة، وأصابت الثالثة جدار مدرسة في قطاع غزة .

بالإضافة لذلك، نصب المتهم واصدقاؤه كمينًا لقوات الجيش الإسرائيلي، وقاموا بزرع عبوات ناسفة بين الأشجار وآليات التشغيل المثبتة. وفي تاريخ 15.2.2019 اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي المتهم فور دخوله إسرائيل بطريقة غير قانونية، عبر الحدود بين إسرائيل وغزة. بحسب لائحة الاتهام.

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