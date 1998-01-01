  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : ارتفاع وأجواء ربيعية مشمسة

الثلاثاء 19 مارس 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع وأجواء ربيعية مشمسة


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأكثر قراءة اليوم

إعلان موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين و موعد شهر رمضان

جيش الاحتلال يزعم الكشف عن هوية منفد عملية "أرئيل" ويجري مسحا لمنزله

الاعلام العبري يتراجع عن نبأ استشهاد أو اعتقال منفذ عملية ارئيل

الاعلان عن مقتل الحاخام العسكري الذي كان مصابا في عملية ارئيل أمس

العاملون بهذه المهن الأكثر خيانة زوجية

مكافأة مدى الحياة لـ"فتى البيضة"

مجدداً .. عشرات البالونات الحارقة تتساقط على مستوطنات غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

فريدمان: "الصفقة" قد تتطور لحكم ذاتي "محسن" للفلسطينيين دون القدس

ارباك

بالصور.. 4 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

ابو سيف

مسلحون يعتدون على الناطق باسم فتح بغزة ويصيبونه بكسور وحالته خطيرة وصعبة

سجن

اصابات وتوتر شديد في "ريمون" والأسرى يحرقون 10 غرف

المسير البحري

الشعبية تكشف لـ"سما" سبب تجميد مشاركتها بالمسير البحري غدا و الديمقراطية لم نبلغ بقرار حتى اللحظة