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الشعبية تدين بأشد العبارات الاعتداء الهمجي على القيادي في فتح عاطف أبو سيف

الإثنين 18 مارس 2019 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدين بأشد العبارات الاعتداء الهمجي على القيادي في فتح عاطف أبو سيف


غزة / سما/

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات الاعتداء الهمجي الذي تعرض له القيادي في حركة فتح والناطق باسمها عاطف أبو سيف اليوم الاثنين، داعية إلى تقديم الفاعلين إلى العدالة فوراً، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها منع تكرار هذه الاعتداءات.

واعتبرت الجبهة أن هذا الاعتداء حادث خطير يشير إلى انزلاق الأحداث في القطاع إلى مستويات خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو تجنب تداعياتها الخطيرة على العلاقات الوطنية والسلم الأهلي.

ووجهت الجبهة نداءً عاجلاً إلى الجميع وفي مقدمتهم حركة حماس لوقف خطاب الكراهية والكف عن لغة التخوين والتهديد، فالتحديات والمخاطر التي تعصف بقضيتنا الوطنية خطيرة جداً، وما يجري يقدم خدمة مجانية للاحتلال، معربة عن أملها أن تُشّكل الهجمة الصهيونية المتصاعدة ضد الحركة الأسيرة فرصة لتغليب لغة العقل ووقف كل أشكال القمع والاعتقال السياسي بما يجنبنا تداعيات لا يمكن السيطرة عليها أو تطويقها.

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