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مهجة القدس: يجب كسر سياسة الصمت أمام معاناة الأسرى

الإثنين 18 مارس 2019 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهجة القدس: يجب كسر سياسة الصمت أمام معاناة الأسرى


غزة / سما/

دعا الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى إلى كسر سياسة الصمت أمام معاناة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال؛ والذين يواجهون إدارة السجون الصهيونية لوحدهم في "معركة الغضب".

وأكد أبو شلوف لإذاعة صوت الأسرى أن الأسرى حددوا ملامح المعركة منذ البداية؛ مدركين خطورة خطواتهم التي قد تؤدي إلى ارتقاء عدد من الشهداء، أو الإصابة بأمراض خطيرة ومزمنة.

وشدد على أن المعركة قد تتسع من خلال دخول أعداد كبيرة في الإضراب المفتوح عن الطعام، داعياً أحرار الشعب والشرفاء إلى الانتفاض في وجه الاحتلال، وتفعيل الاتفاقات الموقعة التي نصت على حماية الأسير ورعايته، بالإضافة إلى فضح وتعرية جرائم السجان أمام العالم.

وقال إننا خلف الأسرى شعباً ومؤسسات ولن نتركهم لوحدهم، سنبقى حتى تحريرهم وإيصال صوتهم إلى العالم أجمع.

وتابع" نشهد حالة غليان شديدة داخل السجون انفجرت اليوم في سجن رامون، مطالباً بالانتفاض في وجه الاحتلال بكل الطرق والأدوات الممكنة نصرة لأسرانا.

وشدد على أن العدو يرتكب انتهاك صارخ لجميع الأعراف والاتفاقات الدولية بتركيبه أجهزة التشويش المسرطنة داخل السجون.

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