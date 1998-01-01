الإعلام": محاولة " اغتيال أبو سيف وصمة عار

رام الله /سما/







ادانت وزارة الإعلام الاعتداء الآثم الذي تعرض له عضو المجلس المركزي، والناطق باسم حركة "فتح"، الإعلامي والكاتب عاطف أبو سيف،

وتنظر الى محاولة الإغتيال التي اعقبت التحريض الممنهج من قبل حركة حماس بانها اثبات بالدليل القاطع على فقدانها صوابها، وأنها لم تعد تقيم وزنًا لأي اعتبار وطني وأخلاقي وديني وإنساني.



واعتبرت الوزارة ان ما تعرض له أبو سيف، ومواصلة استهداف الصحافيين، وملاحقة الحقوقيين ، وصمة عار وإمعانًا في تشويه صورة شعبنا ونضاله أمام العالم، وحرفًا خطيرًا لمسار بوصلتنا الوطني، وتفتيتًا لوحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي.



وحملت "حماس"، بكافة مستوياتها المسؤولية الكاملة عن حياته، وسائر الصحافيين، وكل أبناء شعبنا في غزة الذين يتعرضون لجرائم تشبه تمامًا ممارسات الاحتلال، بل وتتفوق عليها.



وتجدد الوزارة التأكيد على أن الاعتداء على إعلامي ومثقف و روائي نال جوائز عالمية ، تُدلل على مدى الانحدار الذي وصلت إليه الأيدي الآثمة التي نفذت الجريمة.