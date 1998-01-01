الزعنون يستنكر اعتداء أمن حماس على عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني عاطف ابو سيف

عمان - سما -

استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وأدان بأشد العبارات الاعتداء الوحشي بالضرب والتكسير من قبل أمن حماس على عاطف ابو سيف عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.

وطالب الزعنون مجددا في تصريح صحفي مساء اليوم سلطة الامر الواقع في قطاع غزة الكف عن قمعها الوحشي وبطشها الذي تمارسه بحق المواطنين المقهورين والمطالبين بحياة كريمة، والتوقف عن اعتداءاتها على الأمنيين في بيوتهم واعتقال المئات منهم، معتبرا تلك الافعال بانها خارجة عن تقاليد شعبنا، ودخيلة على القيم الوطنية الفلسطينية الأصيلة.