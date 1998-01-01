مؤسسة فيصل الحسيني تنظم مسابقات تطبيقات الروبوت بمشاركة 14 مدرسة مقدسية

القدس المحتلة/سما/

نظمت مؤسسة فيصل الحسيني مسابقتي بناء وبرمجة الروبوت لمرحلتي الصفوف الابتدائية والعليا، بمشاركة 22 فريقاً من 14 مدرسة مقدسية، ضمن برنامج المؤسسة بعنوان "التطوير الشامل في 15 مدرسة في القدس"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمساهمة من بنك فلسطين.

واستهدفت المسابقة فئة الصفوف الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس، وفئة الصفوف العليا من الصف السابع وحتى العاشر، لكل من مدارس الشابات الثانوية الشاملة، الروضة الحديثة، أبو بكر الصديق، روضة الزهور، الأميرة بسمة الدامجة، الحصاد النموذجية، بنات عثمان بن عفان، نور القدس، دار الفتاة اللاجئة "ج"، ضياء القدس (النهضة "ج")، إيلياء (الايتام الاسلامية "ج")، صلاح الدين الاساسية، المطران، ومار متري.

واعتمدت فكرة مسابقة المرحلة الابتدائية على تصميم وبناء وبرمجة نظام روبوتي ضمن موضوع "إعادة التدوير"، شاملا ذلك إجراء بحث علمي عن عملية إعادة التدوير بشكل عام، وآليات إعادة التدوير المعتمد واقتراح آلية او اختراع لتحسين هذه العملية، بالإضافة إلى تصميم بوستر يعرض فكرة المشروع. فيما اعتمدت فكرة مسابقة الفئة العليا على تصمبم وبناء وبرمجة روبوت مخصص لعمليات إنقاذ البشر في حالات تعرضهم للمخاطر بسبب الكوارث الطبيعية من زلازل وحرائق وغيرها.

وعكست المسابقة ثمار جهود 21 معلم ومعلمة في مجال تدريب طلبتهم على بناء وبرمجة الروبوت، بعد أن قامت "شركة ستيم" للإبداع والتعليم، بعقد سلسلة من الورشات التدريبية للمعلمين والمعلمات لتدريبهم على تصميم وبرمجة الروبوت.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة فيصل الحسيني فدوى الحسيني:" إلى جانب المسابقات المختلفة التي طورتها المؤسسة في إطار البحث العلمي والقراءة، رأت المؤسسة قيمة إضافية في فكرة مسابقة بناء وبرمجة الروبوت العالمية، فأدرجتها ضمن برامجها، لما تتميز به من استخدام للمعارف في العلوم والرياضات والتكنولوجيا، في إطار عملي قائم على البحث العلمي وعمل الفريق". وأوضحت الحسيني أن هذه الأساليب أيضا تشكل بدائل تعلمية لبعض الطلبة الذين يعانون من عسر تعلم وتبرز تميزهم.

بدوره حث مدير فرع بنك فلسطين في ضاحية البريد/ القدس السيد أمجد أـبو زهرة الطلبة على التفكير الدائم وابتكار حلول خلاقة للمشكلات اليومية التي تعترضهم، خصوصاً أن الطلبة يملكون طاقات إبداعية ستمكننا من وضع اسم فلسطين على خارطة الإبداع العالمي. وأضاف أبو زهرة بأن بنك فلسطين يخصص جزءاً من ميزانية المسؤولية الاجتماعية للتعليم والشباب والابداع لإيمانه بإمكانيات الشباب الفلسطيني.

وجاءت نتائج المسابقة التي أقيمت في مركز يبوس الثقافي بمدينة القدس على النحو الآتي:

أولا نتائج مسابقة فئة الصفوف الثالث حتى السادس:

جائزة تصميم وبرمجة الروبوت: حصل عليها فريق حراس البيئة من مدرسة المطران.

جائزة مشروع البحث العلمي: حصل عليها فريق العالمات الصغيرات من مدرسة الشابات الثانوية الشاملة

جائزة البوستر: حصل عليها فريق صديق البيئة من مدرسة نور القدس

جائزة العمل الجماعي: حصل عليها فريق أصدقاء الطبيعة من مدرسة ذكور إلياء (الأيتام الإسلامية "ج")

جائزة المسابقة ويحصل عليها الفريق الحاصل على أعلى مجموع في كل ما ذكر وحصل عليها فريق أصدقاء الأرض الخضراء من مدرسة الحصاد النموذجية

جائزة أعلى تصويت جمهور والتي تمت عبر الفيس بوك : حصل عليها فريق عبقرينو من مدرسة الأميرة بسمة الدامجة

جائزة أعلى نسبة تصويت بالمقارنة مع عدد طلبتها :حصل عليها فريق أصدقاء الطبيعة من مدرسة ذكور اإلياء (الإيتام الاسلامية "ج")

ثانيا: جاءت نتائج الصفوف السابع وحتى العاشر كانت على النحو الآتي:

جائزة تصميم الروبوت: حصل عليها فريق جيجابايترز من مدرسة عثمان بن عفان

جائزة برمجة الروبوت: حصل عليها فريق نبض من مدرسة بنات أبو بكر الصديق.

جائزة تنفيذ مهام الروبوت: حصل عليها فريق الجيل الصاعد من مدرسة الأميرة بسمة الدامجة

جائزة العمل الجماعي: حصل عليها فريق نبض من مدرسة بنات أبو بكر الصديق

يذكر أن هذه المسابقات تأتي في إطار سلسلة من المسابقات التي تنفذها مؤسسة فيصل الحسيني ضمن برنامج التطوير الشامل في 15 مدرسة في القدس، والتي تهدف بمجملها لدعم التعليم في المدينة، وبناء نموذج تعليمي فلسطيني يخرج مواطنات مواطنين متمكنين من بناء دولة فلسطينية قائمة على قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة.

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