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السعودية تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية

الإثنين 18 مارس 2019 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية


جنيف /سما/

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة وذلك من منطلق مبدأها الراسخ في شجب الظلم والعدوان وانتهاك الحقوق.

وشددت، على أهمية البند السابع كجزء مهم من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهذا البند الثابت ضمن جدول الأعمال طالما أن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مستمرة.

وقال عبد العزيز الواصل السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف،  في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، إن الانتهاكات الجسيمة التي تُمارس ضد أشقائنا في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة للأسف مستمرة منذ ستة عقود في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن إيقاف هذه الانتهاكات التي كان آخرها استهداف قوات الاحتلال مؤخرًا للمسجد الأقصى الشريف وإخلاء ساحاته وإغلاق أبوابه أمام المصلين".

ودعا الواصل مجلس حقوق الإنسان للتصدي لهذه الانتهاكات، بما في ذلك اتخاذ خطوات جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصِّلة.

وأكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة،  على أهمية حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشع الفلسطي، وضرورة أن يتصدى الجميع ويدعم الجهود من أجل وقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وتعددت آثاره ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة والعالم.

#السعودية #فلسطين

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