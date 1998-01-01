  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحية: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن 80 أسيراً في رامون

الإثنين 18 مارس 2019 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن 80 أسيراً في رامون


غزة / سما /

حمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير ما يزيد عن 80 أسيراً في سجن رامون، الذي يشهد احتجاجات من قبل الأسرى ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال الحية في تصريح صحفي، إن ما يتعرض له الأسرى في هذه الأثناء هو مجزرة حقيقية.

وأكد على الوقوف الكامل خلف الحركة الأسيرة وما قررته من أنها لن تترك أسرى سجن رامون يواجهون مصيرهم وحدهم.

وأضاف أن حركة حماس ستمارس دورها الواجب عليها على كل الصعد السياسية وغير السياسية لنصرة الأسرى ووقف هذا التغول من الاحتلال الصهيوني بحقهم.

الأكثر قراءة اليوم

إعلان موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين و موعد شهر رمضان

جيش الاحتلال يزعم الكشف عن هوية منفد عملية "أرئيل" ويجري مسحا لمنزله

الاعلام العبري يتراجع عن نبأ استشهاد أو اعتقال منفذ عملية ارئيل

الاعلان عن مقتل الحاخام العسكري الذي كان مصابا في عملية ارئيل أمس

محلل اسرائيلي : اليأس في غزة لن ينفجر إلا في وجه "إسرائيل"

مجدداً .. عشرات البالونات الحارقة تتساقط على مستوطنات غلاف غزة

المالية بغزة تكشف عن موعد رواتب "طموح 2"

الأخبار الرئيسية

ارباك

بالصور.. 4 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

ابو سيف

مسلحون يعتدون على الناطق باسم فتح بغزة ويصيبونه بكسور وحالته خطيرة وصعبة

سجن

اصابات وتوتر شديد في "ريمون" والأسرى يحرقون 10 غرف

المسير البحري

الشعبية تكشف لـ"سما" سبب تجميد مشاركتها بالمسير البحري غدا و الديمقراطية لم نبلغ بقرار حتى اللحظة

ابو ليلى

ابو ليلى يكشف تفاصيل اجتماع "الديمقراطية" و"فتح" و اشتيه ووجهة نظر الجبهة اتجاه غزة ..