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فتح تعلق على حادثة الاعتداء على أبو سيف وهذا ما قالته ..

الإثنين 18 مارس 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تعلق على حادثة الاعتداء على أبو سيف وهذا ما قالته ..


غزة / سما /

أكدت حركة فتح أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو المجلس المركزي والمتحدث باسم حركة فتح د. عاطف ابو سيف هي محاولة "جبانة ورخيصة" ومحاولة تحويل وحرف الانظار عن أسباب الحراك بشكل مفضوح  وتصويره بأنه مشكلة مع فتح وهذا ليس صحيحا  بحسب تعبير الحركة .

وأكدت حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث باسمها أسامه القواسمي ، إن على حماس أن تفهم أن الذي يحرك الناس في غزة هو ما أسماه " امتهان حماس لكرامتهم والجوع والفقر المتقع واغلاق الامل امام الشباب  وقهر الرجال اذلال الشيوخ وإهانة النساء والنظام الظلامي الاسود القمعي البوليسي " على حد قوله .

وقال القواسمي  أن " حماس سقطت وطنيا وشعبيا بعد هذه الجرائم بحق الاطفال والنساء والشيوخ " والتي كان آخرها محاولة اغتيال د. عاطف ابو سيف بحسب قوله .

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