إصابتان من كفيرت في هجوم للمستوطنين واعتقال آخرين من رمانة

جنين / سما /

اصيب مواطنان من قرية كفيرت ، اليوم الاثنين، بجروح متفاوتة جراء تعرضهما لهجوم من قبل مستوطنين بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين، فيما اعتقل جنود الاحتلال مواطنين آخرين من بلدة رمانة غرب المحافظة.

ووأفادت مصادر محلية، بإصابة الشاب نزار اغبارية، وشقيقته روان، بجروح على أيدي المستوطنين، اثناء توجههما الى الجامعة، نقلا إثرها الى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

وقال الشاب نزار، إنه كان متوجها الى نابلس بسيارته الخاصة لإيصال شقيقته الى الجامعة، وعند وصولهما الى منطقة "حومش" قام العديد من المستوطنين برشق سيارتهما بالحجارة ما ادى الى اصابته وشقيقته بجروح.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال ، مساء اليوم، الشابين أمين عبدالرؤوف بشناق، ومحمد مأمون خليل أبو خطاب، أثناء عملهما بالزراعة في أراض محاذية لجدار الفصل العنصري، القريب من بلدة رمانة.