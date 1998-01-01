بالصور.. 4 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

غزة / سما/

أصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، خلال قمع الاحتلال لفعالية الارباك الليلي على حدود قطاع غزة.

واكد مصدر طبي، اصابة شاب برصاصة في القدم نقل على اثرها الى مشفى ناصر لتلقي العلاج ووصفت جراحه بالمتوسطة، فيما اصيب مواطنين شرق جباليا ورابع شرق رفح.

وبدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشعل الشبان اطارات السيارات كما سمع دوي انفجارات ناجمة عن عبوات صوتية في اكثر من منطقة من قطاع غزة.

وقال محمد هنية مقرر اللجنة الشبابية بالهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار: "فعاليات الإرباك عادت إلى الميدان، بعد توقفها مؤقتاً"، مؤكداً أنها تشمل في كل مخيمات العودة شرقي القطاع.

ووجه هنية دعوته إلى الشباب الثائر للمشاركة في الفعاليات الثورية السلمية، قائلاً: "رسالتنا للاحتلال الإسرائيلي بأن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها".

وتجددت فعاليات "الإرباك" في 10 فبراير الماضي بعد توقفها في نوفمبر الماضي إثر تفاهمات توصلت إليها وساطات مصرية وقطرية وأممية؛ يخفّف الاحتلال بموجبها حصاره على القطاع المتواصل منذ أكثر من 13 سنةً؛ من خلال توسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى غزة، وغيرها، ولكنها جمدت الأسبوع الماضي إثر تجدد المباحثات بهذا الشأن.