الأمم المتحدة تناقش انتهاك "إسرائيل" لحقوق الانسان خلال مسيرات العودة

جنيف /سما/

من المقرر أن يباشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، اليوم الاثنين، أسبوع نقاش حول انتهاكات "إسرائيل" تجاه المتظاهرين السلميين على السياج الحدودي لقطاع غزة.

ويناقش المجلس خلال جلساته سبعة تقارير مقدمة ضد "إسرائيل" متعلقة بجرائمها وقتلها للمدنيين في مسيرات العودة في غزة وأخرى حول الشركات العاملة في المستوطنات.

وبالتزامن مع النقاش سيقود السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غيرنيل مظاهرة ستجري بجنيف في الوقت الذي سيناقش فيه المجلس مرة أخرى تبني قرارات مناهضة "إسرائيل".

وتخشى "إسرائيل" من أن يتحول نقاش المجلس إلى حدث على غرار تقرير جولدستون2.

وكانت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة، أعلنت في وقت سابق توصلها إلى دلائل تشير إلى تورط قوات إسرائيلية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال تعاملها مع الاحتجاجات الفلسطينية الحاشدة قرب حدود قطاع غزة.