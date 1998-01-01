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الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز بقيمة 45 ألف شيكل عبر الواتساب بالخليل

الإثنين 18 مارس 2019 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز بقيمة 45 ألف شيكل عبر الواتساب بالخليل


الخليل / سما /

كشفت الشرطة، اليوم الاثنين، عن ملابسات جريمة ابتزاز مالي بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق الواتساب والتي طالت احدى السيدات في مدينة الخليل .

ووفقا لبيـان إدارة العلاقـات العامة والاعلام بالشرطـة، بناء على شكوى تلقتها وحدة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة من احدى السيدات والتي تتعلق بقيام مجهول بابتزازها مادياً عبر تطبيق الواتساب مقابل عدم نشر صورها الشخصية وأنها قامت بالفعل بدفع مبلغ 45 الف شيكل له الا انه استمر في عملية ابتزازها وطالبها بالمزيد من المال، بناء على ذلك باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل.

وأضاف: أنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف الذي يحوي صور المشتكية بحوزته والتحرز عليه اصولا.

وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

#الابتزاز الالكتروني #واتساب

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