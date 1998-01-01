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احتجاجا على سياسة القمع والتخوين

الشعبية تعلن مقاطعتها لفعالية المسير البحري غدا و الديمقراطية لم نبلغ بقرار حتى اللحظة

الإثنين 18 مارس 2019 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تعلن مقاطعتها لفعالية المسير البحري غدا و الديمقراطية لم نبلغ بقرار حتى اللحظة


غزة / سما /

اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، عن مقاطعتها لفعالية المسير البحري المقررة غدا على شاطئ بحر شمال القطاع بالقرب من موقع زيكيم العسكري.

وقالت مصادر مطلعة، إن الجبهة اعلنت مقاطعتها للمسير البحري غدا وذلك كخطوة احتجاجية على سياسات القمع والتخوين والشيطنة التي اتبعت ضد أهلنا. بحسب الشعبية.

وحول عدم مشاركة الجبهة الديمقراطية في المسير البحري، قال عصام ابو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة في حديث لوكالة سما الاخبارية " لم نبلغ بمثل هذا القرار حتى هذه اللحظة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد اعلنت اليوم عن استئناف الحراك البحري رقم 26 الذي سينطلق غدا الثلاثاء الساعة الثالثة عصراً في مخيم هربيا البحري شمال غرب غزة.

وأكدت الهيئة في اعقاب اجتماعها الدوري لتقييم المسيرات والتحضير لمليونية الأرض والعودة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار كخيار وطني لجماهير شعبنا الفلسطيني للتأكيد على التمسك بثوابت شعبنا والحفاظ على المشروع الوطني إلى جانب كسر الحصار الكامل عن قطاع غزة.

ودعت في بيان لها الى التحشيد الواسع وبجهد كبير لإحياء يوم الأرض والعودة الذي يصادف يوم السبت 30 اذار القادم بمليونية تضمها المخيمات الخمس على امتداد شرق قطاع غزة مؤكدة الحفاظ على سلمية وشعبية مسيرات العودة بأنشطتها المختلفة والحرص على تجنيب أبناء شعبنا التعرض لأي اعتداءات يرتكبها قناصة الاحتلال.

ووجهت التحية الى أبطال عملية سلفيت التي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال.

#الجبهة الشعبية #المسير البحري #غزة #زيكيم #قطاع غزة

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