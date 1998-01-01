الشوا يشيد بـ"تطبيق بصيرة" الخاص باستخدام الخدمات المصرفية لذوي الإعاقة البصرية

رام الله / سما /

أشاد عزام الشوا محافظ سلطة النقد، اليوم الاثنين، بـ"تطبيق بصيرة"، وهو ابتكار فلسطيني بحت يعتبر رائدا في العالم، يقوم على تقنية تتيح لذوي الإعاقة البصرية إمكانية استخدام المنتجات والخدمات المصرفية، بحيث يقوم بتحويل لغة بريل المطبوعة إلى منطوقة ومسموعة باللغة العربية، ما يمكنهم من الاطلاع على محتوى العقود والمعلومات المقدمة من البنوك بطريقة مسموعة وموثوقة.

وقال الشوا خلال استقباله الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات الاستشارية المهندس فراس القصص والوفد المرافق له، "إنه في ضوء هذا التطوير ومن منطلق المسؤولية المجتمعية وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تدعم سلطة النقد هذا النوع من الابتكارات لخدمات تعمل على تسهيل وصول كافة فئات المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة للخدمات المصرفية بسهولة، والاستفادة منها دون الاستعانة بشخص آخر أُسوة بباقي شرائح المجتمع".

وأضاف أن سلطة النقد ستنظم لاحقا، بالتنسيق مع جمعية البنوك ومؤسسة شراكة وبالتعاون مع مجموعة الخدمات الاستشارية، ورشة عمل للتعريف بالتطبيق وأهميته، كما ستدرس إمكانية استخدام التطبيق في مشاريعها لتعزيز التواصل مع ذوي الإعاقة البصرية.

من جانبه، قال القصص إن التطبيق عمل على مواءمة الخدمات المصرفية لاحتياجات ذوي الإعاقة البصرية والأميّين وغير المتمكنين من القراءة، إضافة إلى ضعاف البصر غير المتمكنين من الوصول إلى المعلومات والخدمات المصرفية.

وأضاف أن إصدار هذا التطبيق يأتي انطلاقا من الحرص على حماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى إحقاق مبدأ المساواة بين فئات المجتمع كافة في الحصول على الخدمات المالية والمصرفية دون أي شكل من أشكال التمييز.