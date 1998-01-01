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حماس: ادعاءات لقاء مسؤولين بالحركة مع شخصيات اسرائيلية بالقاهرة كاذبة

الإثنين 18 مارس 2019 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: ادعاءات لقاء مسؤولين بالحركة مع شخصيات اسرائيلية بالقاهرة كاذبة


غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، إن الادعاءات حول لقاءات بين مسؤولين في حركة حماس وشخصيات من الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة هي أخبار كاذبة تمامًا، ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف في تصريح صحفي، إن ترويج هذه الأخبار الكاذبة، خاصة من بعض الجهات الإعلامية التي تتبع لفريق السلطة في رام الله، هي محاولة بائسة لتشويه المقاومة. وفق تعبيره.

واعتبر أن ذلك تغطية على الجريمة المتواصلة التي ترتكبها السلطة باستمرارها في سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. وفق قوله.

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