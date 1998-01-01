عودة فعاليات الارباك الليلي على حدود قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، عن استئناف فعاليات الإرباك الليلي في مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة الليلة بشكل متزامن.

ودعت الهيئة في بيانها، الشباب للاحتشاد في المخيمات وإيصال رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن مسيرات العودة الكبرى مستمرة وأن الحصار يجب أن يرفع عن قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة عن استئناف الحراك البحري على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وتوقفت فعاليات الارباك الليلي مع الحراك البحري قبل نحو ثلاثة أسابيع نتيجة تفاهمات التهدئة.