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تفاصيل اجراءات سفر اهالي شهداء وجرحى العمل الارهابي الى نيوزيلندا

الإثنين 18 مارس 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجراءات سفر اهالي شهداء وجرحى العمل الارهابي الى نيوزيلندا


رام الله / سما /

اعلنت ادارة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجراءات السفر لأهالي اسر الشهداء والجرحى في الحادث الإرهابي في نيوزيلندا.

ويقتصر السفر على أقارب درجة اولى (أب، أم، أخ، أخت، زوج، زوجة، ابن، ابنة) الذين يرغبون بالتوجه الى نيوزيلاندا .

واشارت الخارجية الى انه تم التنسيق مع سفارة نيوزيلاندا لدى القاهرة،  لتسهيل سفرهم، على ان يقوموا  بالخطوات التالية:

اولا تعبئة نموذج طلب الفيزا من خلال الموقع الالكتروني: www.immigration.govt.nz .

ثانيا: ارسال رقم الطلب الخاص بالفيزا مصحوبا بالاسم كاملا ومكان الميلاد وتاريخ تعبئة طلب الفيزا الى الايميل التالي: NZEmergencyVisa@mbie.govt.nz.

ثالثا: ارسال صورة عن جواز السفر على الايميل الرسمي للوزارة Archive@mofa.pna.ps.

كما اوردت الخارجية رقمي جوال للاستفسار والاتصال: يعاد جرادات 0568602001، وعلاء زعول 0592909805.

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