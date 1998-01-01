تسليم مكرمة رئاسية لأشخاص من ذوي الإعاقة

طولكرم / سما /

سلم عصام أبو بكر محافظ طولكرم ومسؤولة المساعدات الإنسانية بمكتب الرئيس رائدة الفارس، اليوم الاثنين، مكرمة رئاسية، ثلاثة كراسي كهربائية، لأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأكد أبو بكر اهتمام الرئيس الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال، وطلاب الجامعات، من خلال تقديم المكرمة الرئاسية من كراسي كهربائية ومساعدات مالية، وغيرها من الجوانب الأخرى التي من شأنها أن تساعدهم وتكون عونا لهم.

بدورها، أشارت الفارس إلى أن تقديم الكراسي الكهربائية جاء لثلاثة من كبار السن في محافظة طولكرم، علما أن المكرمات الرئاسية تستهدف جميع الفئات من الأطفال ذوي الإعاقة وطلبة المدارس والجامعات، علاوة على تقديم كرسي كهربائي لجريح مصاب برصاص الاحتلال من غزة، وهو متواجد حاليا لتلقي العلاج في مشافي رام الله.

بدوره، عبر وليد أبو سفاقة وهو أحد المواطنين المستفيدين من المكرمة الرئاسية، عن شكره وتقديره للرئيس محمود عباس على رعايته الدائمة والمستمرة لذوي الإعاقة وجميع الشرائح من أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان.