تراشق تغريدات بين أردوغان و"نتنياهو"

غزة / سما /

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، "يائير نتنياهو" نجل رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو".

وقال أردوغان في كلمة له خلال مشاركته في احتفالات الذكرى السنوية الـ 104 لانتصار الدولة العثمانية في معركة جناق قلعة عام 1915، ويوم الشهداء :"عبارات نجل الشخص الذي على رأس السلطة بـ"إسرائيل" تشبه عبارات الإرهابي في نيوزيلندا، إذ يتغذون من المصدر ذاته".

وبحسب القناة 7 العبرية، رد نتنياهو على أردوغان بالقول: "إذا أراد أردوغان درساً في الحرية الدينية واحترام الناس من جميع الأديان، فيمكنه أن يتعلم من الديمقراطية الإسرائيلية التي تحترم ما هي عليه وهي مثال لجميع الأديان".

وكان "يائير نتنياهو" قد كتب تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر زعم فيها أن إسطنبول مدينة مسيحية وعاصمة البيزنطيين، وتعاني الاحتلال التركي.