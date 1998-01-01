"الشبكة" ومنظمات حقوق الإنسان تطالب بوقف الاعتداءات والإفراج عن المعتقلين بغزة

رام الله / سما /

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بالإفراج الفوري عن كافة المواطنين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية، التي شهدتها عدة مناطق في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان اليوم، لمناقشة التطورات المتلاحقة في قطاع غزة، وخاصة اعتداء أجهزة حماس على المسيرات السلمية، وما تبعها من اعتقالات واعتداءات بالضرب وعمليات دهم البيوت والعبث بمحتوياتها.

وأكد الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان، رفضها المطلق لكل أشكال القمع والتعدي على الحريات والحقوق، سواء بالملاحقة أو الاعتقال أو التخوين، وقمع للتظاهرات والاعتداء على المشاركين فيها، مؤكدةً أن ما قامت به الأجهزة الأمنية انتهاك فاضح لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

واستنكر الاجتماع احتجاز والاعتداء على نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة المحامي جميل سرحان، ومنسق دائرة الشكاوى فيها بكر التركماني والباحثين الميدانيين في منظمات حقوق الإنسان وكذلك الصحفيين، ما شكل انتهاكا خطيرا لحرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية.

وطالب المشاركون في الاجتماع بوقف الاعتداءات على المتظاهرين وضمان حقهم في التظاهر وإعادة الاعتبار لهم والتحقيق الجدي فيها، ووضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات.

ودعا الاجتماع ضحايا الاعتداءات للتوجه إلى منظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت بحقهم من أجل متابعتها قانونيا.

وأكدوا دعمهم لمطالب الحراك، خاصة إلغاء الضرائب، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين في مواجهة التحديات المعيشية الصعبة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي.