الاحتلال يغلق طريقا بالسواتر الترابية ببلدة يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، بالسواتر الترابية والصخور، طريقا شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال راتب الجبور منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلدة يطا، إن جرافة عسكرية إسرائيلية، يساندها عدد من جنود الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية والصخور الطريق الرئيسية التي تربط قريتي اقويويص وماعين والتي يسلكها المزارعون وسكان المسافر الشرقية وأهالي يطا للوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وأضاف: أن عملية إغلاق الطرق من قبل سلطات الاحتلال، تأتي في إطار معاقبة السكان المزارعين، وتضييق الخناق عليهم، وتهدف إلى حرمانهم من الوصول إلى أراضيهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم اليومية فيها، تمهيدا للاستيلاء عليها وضمها للكتل الاستيطانية المجاورة.