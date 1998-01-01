الجامعة العربية: وحدة الصف الفلسطيني مطلوبة ورئيسية في هذه المرحلة

القاهرة /سما/

قال محمود عفيفي المتحدث باسم الامين العام للجامعة العربية، اليوم الاثنين، "إن من الصعب الحديث حول تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، دون أن يكون وحدة فلسطينية، فوحدة الصف الفلسطيني مطلوبة ورئيسية في هذه المرحلة".

واضاف عفيفي في تصريحات ، بمقر الجامعة العربية في القاهرة: "ان هناك قيادة فلسطينية شرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس، وهناك تواصل دائم مع القيادة فيما يتعلق بالتطورات التي تجري في كل الأراضي الفلسطينية، ونأمل أن تسير الأمور في مجرى إيجابي بالدرجة الاولى فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية لما له أهمية كبيرة في الدول العربية".

ولفت الى أن الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أستمع من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة خلال اللقاء الذي عقد في الجامعة الى شرح مفصل حول الوضع المالي الخطير التي تعاني منه دولة فلسطين، والضغوط الصعبة التي تواجهها الميزانية، وبالتالي تنعكس على أوجه الصرف والالتزامات القائمة للشعب الفلسطيني.

وأكد عفيفي على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي غير مقبول لما تمارسه من انتهاكات مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن العوائد المستحقة من الضرائب وحجز جزء كبير منها يعتبر في غاية الخطورة في الضغط على القيادة والشعب الفلسطيني.

وقال: "ان الامين العام وجه رسائل لوزراء الخارجية العرب قبل عدة أيام لحثهم على ضرورة التزاماتهم المالية التي قررتها القمم العربية السابقة والمجالس الوزارية، حيث هناك إدراك حقيقي لمدى صعوبة الموقف والضغوط المستمرة على الشعب الفلسطيني من عام ونصف تقريبا، وهناك أهمية كبيرة يوليها الامين العام بهذا الشأن مع كافة الدول العربية"، مشيرا الى انه سيكون أحد المواضيع الرئيسية التي ستعرض أمام قمة تونس المقبلة نهاية الشهر الجاري.

وشدد المتحدث باسم الامين العام للجامعة العربية، على خطورة قرار محكمة الاحتلال القاضي بتمديد اغلاق باب الرحمة ومحيطه في المسجد الأقصى المبارك، لما له تداعيات خطيرة وحرية الدين وممارسة الشعائر الدينية.

واشار الى أن الجامعة العربية ممثلة بأمينها العام تدرك خطورة ما يجري في القدس والمسجد الاقصى، حيث كان هناك حراك كبير على مدى الفترة الماضية وقد نجحنا في أكثر من مناسبة وهي منع الترشح الاسرائيلي لمجلس الامن، والتغلغل الاسرائيلي في القارة الافريقية، والنجاح الذي حقق في احباط المسعى الاسرائيلي لعقد قمة مع إفريقيا.