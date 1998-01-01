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التربية تنهي فرز طلبات التوظيف وتدعو المتقدمين لمراجعة مديرياتها

الإثنين 18 مارس 2019 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع ديوان الموظفين العام عن الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2019-2020.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنها سترسل للمتقدمين رسائل لإبلاغهم بقبول طلباتهم أو رفضها، وأنه في حال كان سبب الرفض نقص وثائق؛ فإنه يسمح للمتقدمين بتحميل الوثائق الناقصة من خلال حساباتهم على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام خلال يومين.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان المتقدمين مراجعة مديريات التربية لمعرفة أسباب الرفض للطلبات التي لم يتم قبولها.

#التربية والتعليم

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