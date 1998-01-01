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رسمياً : اليويفا يفتح تحقيقاً مع رونالدو ويهدده بعقوبة صارمة

الإثنين 18 مارس 2019 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً : اليويفا يفتح تحقيقاً مع رونالدو ويهدده بعقوبة صارمة


وكالات / سما /

قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تقديم تهمة السلوك غير الرياضي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خلفية احتفاله بالفوز على أتليتكو مدريد وتأهل فريق يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد الاحتفال (الذي يشابه كثيراً احتفال المدرب دييجو سيميوني ضد يوفنتوس في لقاء الذهاب وتم تغريم المدرب الأرجنتيني بسببها) حركة غير أخلاقية من قبل رونالدو احتفالاً بالفوز.

وسينظر الإتحاد الأوروبي في عقوبة النجم البرتغالي في إجتماع سيتم إصدار قراراته النهائية يوم الخميس المقبل الموافق لتاريخ 21 مارس ، وقد يتم ايقاف الدون لمباراة بسبب توجيه الحركة لجماهير الفريق المنافس.

وتنص قوانين الإتحاد الأوروبي على أن يحترم كل لاعب أو مدرب أو إداري من أي نادي للنادي الآخر ومن يخالف تلك القوانين فعليه عقوبة صارمة قد تصل إلى الإيقاف لمدة طويلة حسب ماقام به الشخص المخطئ.

وعليه فإن نادي يوفنتوس ينتظر عقوبة قد تصل إلى الإيقاف للنجم البرتغالي وهو يحتاج لخدماته خصوصاً في اللقاء المقبل أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب ربع النهائي من البطولة.

#رونالدو #اليويفا

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